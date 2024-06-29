Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 29.06.2024 (обновлено: 05:54 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/pensiya-1956251229.html
Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии
Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 29.06.2024
Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии
Размер пенсии в России сегодня зависит от официальной зарплаты — максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:37
2024-06-29T05:54
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_4b8be4c516ae20671b865e0ba215ecd8.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Размер пенсии в России сегодня зависит от официальной зарплаты — максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона рублей, а также от продолжительности страхового стажа и нестраховых периодов, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова."В первую очередь размер пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы. Именно она является базой для начисления страховых взносов, которые, в свою очередь, являются основой для формирования будущего пенсионного капитала. Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии", — сказала Солодовникова.Она отметила, что при этом за один год можно заработать максимум десять пенсионных баллов. Их смогут получить только россияне, чей годовой доход в этом году составит 2,225 миллиона рублей и выше. Минимальное количество баллов для начисления пенсии за весь трудовой период жизни составляет 30."Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом I группы и прочее). Если стаж составляет 25 или 30 лет, то размер пенсии будет больше", — объяснила эксперт.
https://ria.ru/20240626/slutskiy-1955577583.html
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66fd087e8472d47a274de4cbcef98441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии

Эксперт РАНХиГС Солодовникова: размер пенсии зависит от официальной зарплаты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Размер пенсии в России сегодня зависит от официальной зарплаты — максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона рублей, а также от продолжительности страхового стажа и нестраховых периодов, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В первую очередь размер пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы. Именно она является базой для начисления страховых взносов, которые, в свою очередь, являются основой для формирования будущего пенсионного капитала. Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии", — сказала Солодовникова.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии
26 июня, 14:01
Она отметила, что при этом за один год можно заработать максимум десять пенсионных баллов. Их смогут получить только россияне, чей годовой доход в этом году составит 2,225 миллиона рублей и выше. Минимальное количество баллов для начисления пенсии за весь трудовой период жизни составляет 30.
"Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом I группы и прочее). Если стаж составляет 25 или 30 лет, то размер пенсии будет больше", — объяснила эксперт.
Пожилая пара катается на велосипедах в парке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию
5 января, 02:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала