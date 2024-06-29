https://ria.ru/20240629/pensiya-1956251229.html

Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии

Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 29.06.2024

Эксперт рассказала, от чего зависит размер пенсии

Размер пенсии в России сегодня зависит от официальной зарплаты — максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:37

2024-06-29T02:37

2024-06-29T05:54

общество

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Размер пенсии в России сегодня зависит от официальной зарплаты — максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона рублей, а также от продолжительности страхового стажа и нестраховых периодов, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова."В первую очередь размер пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы. Именно она является базой для начисления страховых взносов, которые, в свою очередь, являются основой для формирования будущего пенсионного капитала. Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии", — сказала Солодовникова.Она отметила, что при этом за один год можно заработать максимум десять пенсионных баллов. Их смогут получить только россияне, чей годовой доход в этом году составит 2,225 миллиона рублей и выше. Минимальное количество баллов для начисления пенсии за весь трудовой период жизни составляет 30."Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом I группы и прочее). Если стаж составляет 25 или 30 лет, то размер пенсии будет больше", — объяснила эксперт.

https://ria.ru/20240626/slutskiy-1955577583.html

https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html

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общество, россия