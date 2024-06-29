Рейтинг@Mail.ru
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 29.06.2024 (обновлено: 02:14 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/patriot-1956246183.html
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.06.2024
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:52
2024-06-29T02:14
в мире
техас
алабама
флорида
министерство обороны сша
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО Patriot стоимостью порядка 5,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства. Согласно заявлению, работы в рамках данного контракта будут проводиться в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и ряд других. Ориентировочная дата исполнения - 30 июня 2027 года. Сколько конкретно комплексов ПВО планируется произвести для нужд Пентагона, не уточняется.
https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html
техас
алабама
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, алабама, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Техас, Алабама, Флорида, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot

Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 миллиарда

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО Patriot стоимостью порядка 5,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.
Согласно заявлению, работы в рамках данного контракта будут проводиться в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и ряд других.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
00:28
Ориентировочная дата исполнения - 30 июня 2027 года. Сколько конкретно комплексов ПВО планируется произвести для нужд Пентагона, не уточняется.
 
В миреТехасАлабамаФлоридаМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала