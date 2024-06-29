https://ria.ru/20240629/patriot-1956246183.html
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.06.2024
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:52
2024-06-29T00:52
2024-06-29T02:14
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО Patriot стоимостью порядка 5,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства. Согласно заявлению, работы в рамках данного контракта будут проводиться в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и ряд других. Ориентировочная дата исполнения - 30 июня 2027 года. Сколько конкретно комплексов ПВО планируется произвести для нужд Пентагона, не уточняется.
https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html
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в мире, техас, алабама, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Техас, Алабама, Флорида, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 миллиарда