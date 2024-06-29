https://ria.ru/20240629/patriot-1956246183.html

Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot

Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot - РИА Новости, 29.06.2024

Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot

Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T00:52

2024-06-29T00:52

2024-06-29T02:14

в мире

техас

алабама

флорида

министерство обороны сша

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из крупнейших национальных оборонных подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на создание комплексов ПВО Patriot стоимостью порядка 5,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства. Согласно заявлению, работы в рамках данного контракта будут проводиться в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и ряд других. Ориентировочная дата исполнения - 30 июня 2027 года. Сколько конкретно комплексов ПВО планируется произвести для нужд Пентагона, не уточняется.

https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html

техас

алабама

флорида

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в мире, техас, алабама, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin