https://ria.ru/20240629/partizany-1955884367.html

День партизан и подпольщиков в России

День партизан и подпольщиков в России - РИА Новости, 29.06.2024

День партизан и подпольщиков в России

Ежегодно 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:00

2024-06-29T01:00

2024-06-29T01:00

справки

россия

день партизан и подпольщиков в россии

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Ежегодно 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Памятная дата была установлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 апреля 2009 года "О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", который вступил в силу 1 января 2010 года.Соответствующие поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внесли в Госдуму брянские законодатели. Праздник был учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Основанием для установления памятной даты является выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии… создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия". Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 являлось основной формой вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР. Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, оно вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.Организующим началом развертывания массового партизанского движения стали директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года и постановление ЦК партии от 18 июля 1941 года "Об организации борьбы в тылу германских войск". В этих документах определялся порядок подготовки партизанского подполья, развертывания массового партизанского движения и его основные задачи: уничтожение живой силы и техники врага, баз материально-технических средств, нарушение его коммуникаций, ведение разведки, содействие войскам Красной армии в проведении операций (боев).За годы войны в тылу врага действовали более шести тысяч партизанских отрядов и 300 соединений, в которых сражалось более 1,1 миллиона партизан, вело борьбу более 220 тысяч подпольщиков. В партизанские формирования вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий, было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. Они вносили в партизанское движение организованность и дисциплину, военно-технические знания и боевой опыт. Некоторые отряды полностью состояли из военнослужащих.Партизаны использовали в основном стрелковое оружие, в некоторых отрядах (соединениях) имелись минометы, артиллерийские орудия и даже танки. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины.В 1943 году рядом законодательных актов партизаны были приравнены к военнослужащим.Партизанское движение стало важным фактором достижения победы над фашистской Германией. Только за второй и третий периоды Великой Отечественной войны было совершено более 40 рейдов, в которых участвовало свыше 100 крупных партизанских формирований. Партизанские силы нанесли врагу огромный урон: было выведено из строя свыше четырех тысяч танков и бронемашин, подорвано 58 бронепоездов и свыше 12 тысяч мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, уничтожены 65 тысяч автомашин, более 1,1 тысячи самолетов, осуществлено более 20 тысяч крушений вражеских железнодорожных эшелонов, выведено из строя более 10 тысяч паровозов, 110 тысяч вагонов. Партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте. Кроме того, подрывали моральный дух и боеспособность противника.Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.На временно оккупированной немецкими войсками территории СССР в Великой Отечественной войне в труднодоступных для противника местах создавались партизанские края и зоны, в которых функционировали органы советской власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, школы и медицинские учреждения. К лету 1943 года они занимали 1/6 часть всей оккупированной территории. Партизанское движение в Великой Отечественной войне значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Исчезло прежнее представление о партизанском движении как стихийных и самостоятельных действиях отдельных групп и отрядов. Впервые в истории войн партизанские силы под единым командованием проводили по общему замыслу операции в тылу врага в тесном взаимодействии с оперативно-стратегическими объединениями Красной армии.За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.День партизан и подпольщиков позволил увековечить память о народных мстителях, действовавшим в тылу врага. Памятные мероприятия проходят во многих российских регионах, основные – на территории Брянской области.В годы войны Брянская область стала центром партизанского движения – на территории региона работало больше 30 подпольных групп. День Победы приближали 139 партизанских отрядов, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч бойцов и командиров. Их силами было уничтожено более 100 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, сотни танков и самолетов, пущено под откос около тысячи вражеских эшелонов. В целях увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области, в 2010 году был принят закон Брянской области "О почетных званиях Брянской области "Город партизанской славы", "Поселок партизанской славы", "Село партизанской славы", "Населенный пункт партизанской славы". Шесть городов, 14 поселков, 10 сел и восемь населенных пунктов получили эти почетные звания Праздничные мероприятия, посвященные Дню партизан и подпольщиков, в Брянской области проходят на разных площадках, связанных с историей партизанского движения: Площади партизан в Брянске, в мемориальном комплексе "Партизанская поляна", который был открыт в 1969 году на месте, где осенью 1941 года состоялся победный бой партизан отряда Дмитрия Кравцова с фашистами, и др.Ежегодно в конце июня в Брянской области проходит международный патриотический фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины". Мероприятие позволяет узнать о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, ставшем примером широкого народно-патриотического сопротивления и одним из факторов в достижении Победы. В Москве День партизан и подпольщиков отмечался по инициативе ветеранов многие годы, задолго до принятия официального статуса в 2009 году. Для сохранения памяти о героях-партизанах станция московского метро носит название "Партизанская", некоторые улицы столицы названы именами Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, Бориса Галушкина, Михаила Гурьянова и других героев-партизан. В Измайловском парке культуры и отдыха, где в годы Великой Отечественной войны работали школы подготовки радистов, бойцов разведывательных и диверсионных групп, формировались отряды добровольцев, в память об этом в 1968 году создана мемориальная площадь Мужества, а с 2009 года проводится традиционное памятное мероприятие, приуроченное ко Дню партизан и подпольщиков, – "Партизанский костер". В 2016 году в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" был открыт военно-исторический комплекс "Партизанская деревня" – собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны. В состав комплекса входят 17 объектов: "Штабной блиндаж", "Школа диверсанта", "Красный угол", спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и др.В московском Музее Победы – главном военно-историческом музее России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн – на экспозициях "Подвиг Армии" и "Подвиг Народа" действиям партизан и подпольщиков посвящены отдельные разделы, в которых находятся уникальные документы, фотографии, личные вещи и награды партизан. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва, Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день партизан и подпольщиков в россии