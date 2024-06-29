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Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей - РИА Новости, 29.06.2024
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15:29 29.06.2024 (обновлено: 15:35 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/palets-1956328916.html
Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей
Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей - РИА Новости, 29.06.2024
Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей
Мужчина из Лонг-Айленда получил компенсацию почти в два миллиона долларов (163 миллиона рублей) за то, что лишился пальца из-за функции плавного закрытия дверей РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:29
2024-06-29T15:35
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина из Лонг-Айленда получил компенсацию почти в два миллиона долларов (163 миллиона рублей) за то, что лишился пальца из-за функции плавного закрытия дверей на собственном BMW X5. Об этом пишет New York Post.Несчастный случай произошел с 68-летним Годвином Боатенгом еще в 2016 году. Когда он приехал в больницу, врачи ему сказали, что пришить палец обратно не смогут из-за серьезных повреждений. В результате полученной травмы пострадавшему пришлось отказаться от любимого хобби — игры в теннис. Кроме того, ему пришлось научиться по-новому писать и есть.Хотя присяжные не сочли немецкого производителя автомобилей ответственным по трем другим претензиям, в том числе по поводу того, что дверь имела опасную конструкцию, они были убеждены, что компания BMW не была честной, когда заявила, что только пара человек пострадала от механизма плавного закрытия дверей. Немецкий автомобильный регулятор в 2016 году сообщил о как минимум 44 пострадавших от этой опции.Годвину Боатенгу присудили компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. Мужчина остался доволен, поскольку до этого BMW всячески пыталась договориться с ним в досудебном порядке за гораздо меньшую плату.
https://ria.ru/20231226/avtomobili-1918064751.html
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60
в мире, сша, bmw x5
В мире, США, BMW X5
Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей

NYP: американцу выплатили 1,9 миллиона долларов за оторванный дверью BMW палец

© Фото : BMW AG 2020Новый логотип компании BMW
Новый логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : BMW AG 2020
Новый логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина из Лонг-Айленда получил компенсацию почти в два миллиона долларов (163 миллиона рублей) за то, что лишился пальца из-за функции плавного закрытия дверей на собственном BMW X5. Об этом пишет New York Post.
Несчастный случай произошел с 68-летним Годвином Боатенгом еще в 2016 году. Когда он приехал в больницу, врачи ему сказали, что пришить палец обратно не смогут из-за серьезных повреждений. В результате полученной травмы пострадавшему пришлось отказаться от любимого хобби — игры в теннис. Кроме того, ему пришлось научиться по-новому писать и есть.
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Хотя присяжные не сочли немецкого производителя автомобилей ответственным по трем другим претензиям, в том числе по поводу того, что дверь имела опасную конструкцию, они были убеждены, что компания BMW не была честной, когда заявила, что только пара человек пострадала от механизма плавного закрытия дверей. Немецкий автомобильный регулятор в 2016 году сообщил о как минимум 44 пострадавших от этой опции.
Годвину Боатенгу присудили компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. Мужчина остался доволен, поскольку до этого BMW всячески пыталась договориться с ним в досудебном порядке за гораздо меньшую плату.
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