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Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса - РИА Новости, 29.06.2024
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10:44 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956286511.html
Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса
Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса - РИА Новости, 29.06.2024
Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса
Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:44
2024-06-29T10:44
общество
юлия репникова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма - он не выдержит", - ответила она на вопрос, на сколько можно снижать вес в месяц. По ее словам, худеть надо медленно: в среднем один-два килограмма ежемесячно. Она объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса. Репникова отметила, что когда человек очень сильно ограничивает организм в калорийности пищи, метаболизм замедляется до нуля и все уходит в жир. Однако как только человек "чуть-чуть дает себе поползновение в еде", он будет поправляться, потому что у него застопорен метаболизм. Она добавила, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но не выше 24. "Для культуристов, людей, которые накачивают мышцы, у них больше будет индекс массы тела за счет мышечного волокна", - пояснила эксперт.
https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html
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60
общество, юлия репникова
Общество, Юлия Репникова
Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса

Эндокринолог Репникова: потеря четырех килограммов в месяц опасна для почек

© Fotolia / KwanchaichaiudomРебенок с лишним весом
Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Ребенок с лишним весом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова.
"Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма - он не выдержит", - ответила она на вопрос, на сколько можно снижать вес в месяц.
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По ее словам, худеть надо медленно: в среднем один-два килограмма ежемесячно. Она объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса.
Репникова отметила, что когда человек очень сильно ограничивает организм в калорийности пищи, метаболизм замедляется до нуля и все уходит в жир. Однако как только человек "чуть-чуть дает себе поползновение в еде", он будет поправляться, потому что у него застопорен метаболизм.
Она добавила, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но не выше 24. "Для культуристов, людей, которые накачивают мышцы, у них больше будет индекс массы тела за счет мышечного волокна", - пояснила эксперт.
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