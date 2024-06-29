https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956286511.html

Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса

Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса - РИА Новости, 29.06.2024

Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса

Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:44

2024-06-29T10:44

2024-06-29T10:44

общество

юлия репникова

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потеря более четырех килограммов веса в месяц опасна для почек и печени, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма - он не выдержит", - ответила она на вопрос, на сколько можно снижать вес в месяц. По ее словам, худеть надо медленно: в среднем один-два килограмма ежемесячно. Она объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса. Репникова отметила, что когда человек очень сильно ограничивает организм в калорийности пищи, метаболизм замедляется до нуля и все уходит в жир. Однако как только человек "чуть-чуть дает себе поползновение в еде", он будет поправляться, потому что у него застопорен метаболизм. Она добавила, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но не выше 24. "Для культуристов, людей, которые накачивают мышцы, у них больше будет индекс массы тела за счет мышечного волокна", - пояснила эксперт.

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

https://ria.ru/20240529/dietolog-1949033627.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия репникова