https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956270140.html

Врач назвала ожирение базой для заболеваний с самой высокой смертностью

Врач назвала ожирение базой для заболеваний с самой высокой смертностью - РИА Новости, 29.06.2024

Врач назвала ожирение базой для заболеваний с самой высокой смертностью

Лишний вес становится причиной таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, бесплодие, а дальше развиваются инфаркты, инсульты, онкология,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:02

2024-06-29T09:02

2024-06-29T09:02

общество

юлия репникова

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лишний вес становится причиной таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, бесплодие, а дальше развиваются инфаркты, инсульты, онкология, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Ожирение - это проблема огромная, которой уделяется очень маленькое внимание. На нем базируются все заболевания, от которых самая высокая смертность - например, сахарный диабет, который сейчас шагает по стране и по миру", - рассказала Репникова. Она добавила, что "абдоминальное ожирение - это когда индекс массы тела может быть и в норме, но окружность талии не в норме". "То есть у женщин окружность талии 80 сантиметров и выше - это ожирение абдоминальное. У мужчин окружность талии 94 сантиметров и выше – это абдоминальное ожирение", - объяснила она. "У таких людей развивается гипертония, артериальная гипертензия - отсюда инфаркты, инсульты, желчекаменные болезни, бесплодие, онкология развивается – она базируется тоже на основе ожирения", - заключила врач.

https://ria.ru/20240202/ozhirenie-1924855737.html

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия репникова, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки