https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956269295.html

Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка

Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка - РИА Новости, 29.06.2024

Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка

Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:55

2024-06-29T08:55

2024-06-29T13:03

общество

юлия репникова

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как не меняют свои пищевые привычки, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка - ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов - очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции - это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение", - рассказала Репникова. Она уточнила, что "сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда - это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение". "И все внимание эндокринологов в мире при лечении ожирения нацелено на развитие и назначение этих препаратов", - заключила врач.

https://rsport.ria.ru/20240621/zozh-1954559812.html

https://ria.ru/20240329/ozhirenie-1936591336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия репникова, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки