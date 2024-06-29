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Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка - РИА Новости, 29.06.2024
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08:55 29.06.2024 (обновлено: 13:03 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956269295.html
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка - РИА Новости, 29.06.2024
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка
Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:55
2024-06-29T13:03
общество
юлия репникова
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как не меняют свои пищевые привычки, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка - ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов - очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции - это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение", - рассказала Репникова. Она уточнила, что "сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда - это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение". "И все внимание эндокринологов в мире при лечении ожирения нацелено на развитие и назначение этих препаратов", - заключила врач.
https://rsport.ria.ru/20240621/zozh-1954559812.html
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общество, юлия репникова, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Юлия Репникова, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка

Эндокринолог Репникова: после уменьшения желудка вес возвращается в 80% случаев

© AP Photo / Rogelio V. SolisМужчина с лишним весом
Мужчина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как не меняют свои пищевые привычки, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова.
"Мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка - ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов - очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции - это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение", - рассказала Репникова.
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Она уточнила, что "сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда - это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение".
"И все внимание эндокринологов в мире при лечении ожирения нацелено на развитие и назначение этих препаратов", - заключила врач.
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ОбществоЮлия РепниковаМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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