https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956269295.html
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка - РИА Новости, 29.06.2024
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка
Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:55
2024-06-29T08:55
2024-06-29T13:03
общество
юлия репникова
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как не меняют свои пищевые привычки, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка - ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов - очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции - это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение", - рассказала Репникова. Она уточнила, что "сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда - это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение". "И все внимание эндокринологов в мире при лечении ожирения нацелено на развитие и назначение этих препаратов", - заключила врач.
https://rsport.ria.ru/20240621/zozh-1954559812.html
https://ria.ru/20240329/ozhirenie-1936591336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия репникова, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Юлия Репникова, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Эндокринолог рассказала о последствиях хирургического уменьшения желудка
Эндокринолог Репникова: после уменьшения желудка вес возвращается в 80% случаев
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство пациентов (80%), прошедших процедуру хирургического уменьшения желудка для избавления от ожирения, в итоге набирают вес обратно, так как не меняют свои пищевые привычки, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова.
"Мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка - ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов - очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции - это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение", - рассказала Репникова.
Она уточнила, что "сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда - это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение".
"И все внимание эндокринологов в мире при лечении ожирения нацелено на развитие и назначение этих препаратов", - заключила врач.