https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html
В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере
В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере - РИА Новости, 29.06.2024
В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере
Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю отравления детей в лагере, сообщили в управлении ведомства. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:24
2024-06-29T17:24
2024-06-29T17:40
происшествия
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю отравления детей в лагере, сообщили в управлении ведомства.Ранее сообщалось, что более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка, в том числе организации питания."Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в ДОЛ "Белка", которые находятся под амбулаторным наблюдением", - говорится в сообщении.Лабораторией Роспотребнадзора обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта, уточнили в управлении.В ходе расследования установлено, что три человека персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы, сотрудники незамедлительно отстранены от работы, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953556137.html
https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пенза
Происшествия, Пензенская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пенза
В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере
В Пензенской области проводят эпидрасследование после отравления детей в лагере