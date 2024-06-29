https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html

В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере

В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере - РИА Новости, 29.06.2024

В Пензенской области расследуют отравление детей в лагере

Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю отравления детей в лагере, сообщили в управлении ведомства. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:24

2024-06-29T17:24

2024-06-29T17:40

происшествия

пензенская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пенза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914667711_74:438:2936:2048_1920x0_80_0_0_f4cc917f3d5ac2a5547718453f471bef.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю отравления детей в лагере, сообщили в управлении ведомства.Ранее сообщалось, что более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка, в том числе организации питания."Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в ДОЛ "Белка", которые находятся под амбулаторным наблюдением", - говорится в сообщении.Лабораторией Роспотребнадзора обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта, уточнили в управлении.В ходе расследования установлено, что три человека персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы, сотрудники незамедлительно отстранены от работы, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953556137.html

https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html

пензенская область

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пенза