https://ria.ru/20240629/opasnost-1956356672.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:50
2024-06-29T18:50
2024-06-29T18:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность