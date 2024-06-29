https://ria.ru/20240629/opasnost-1956347638.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:31
2024-06-29T17:31
2024-06-29T17:31
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - написал он.
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность