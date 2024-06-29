https://ria.ru/20240629/opasnost-1956347638.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:31

2024-06-29T17:31

2024-06-29T17:31

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал о ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - написал он.

https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков