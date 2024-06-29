https://ria.ru/20240629/opasnost-1956345251.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:13

2024-06-29T17:13

2024-06-29T17:16

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгород

белгородский район

шебекино

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, шебекино, происшествия, украина, вооруженные силы украины