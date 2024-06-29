https://ria.ru/20240629/opasnost-1956333381.html
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в субботу о запуске сигнала ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:01
2024-06-29T16:01
2024-06-29T16:01
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в субботу о запуске сигнала ракетной опасности в регионе. Сигнал ракетной опасности ранее был запущен в субботу в 13.11 мск. Он продлился восемь минут. Сообщений о пострадавших и разрешениях в этот период не поступало. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
Врио главы Курской области Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности