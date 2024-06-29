https://ria.ru/20240629/opasnost-1956333381.html

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в субботу о запуске сигнала ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:01

2024-06-29T16:01

2024-06-29T16:01

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в субботу о запуске сигнала ракетной опасности в регионе. Сигнал ракетной опасности ранее был запущен в субботу в 13.11 мск. Он продлился восемь минут. Сообщений о пострадавших и разрешениях в этот период не поступало. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины