https://ria.ru/20240629/opasnost-1956331267.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:48
2024-06-29T15:48
2024-06-29T15:58
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность