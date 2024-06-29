https://ria.ru/20240629/opasnost-1956314852.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя восемь минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_7ec29678d7eadd0e7148c12d9bf827e6.jpg

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя восемь минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 13.11. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности.", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240629/opasnost-1956311802.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)