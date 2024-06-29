https://ria.ru/20240629/opasnost-1956295507.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:43
2024-06-29T11:43
2024-06-29T11:52
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 11.27 мск. Кроме того, о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Грайворонском округе сообщала мэрия, которая также ее уже отменила."Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240629/belgorod-1956295129.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области сообщил об отбое ракетной опасности