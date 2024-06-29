https://ria.ru/20240629/opasnost-1956295507.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:43

2024-06-29T11:43

2024-06-29T11:52

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 11.27 мск. Кроме того, о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Грайворонском округе сообщала мэрия, которая также ее уже отменила."Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240629/belgorod-1956295129.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия