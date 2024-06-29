https://ria.ru/20240629/obvineniya-1956372073.html

Супруге Саркози грозит обвинение по "ливийскому" делу

Супруге Саркози грозит обвинение по "ливийскому" делу - РИА Новости, 29.06.2024

Супруге Саркози грозит обвинение по "ливийскому" делу

Супруге бывшего президента Франции Николя Саркози Карле Бруни могут предъявить обвинения по делу о "ливийском" финансировании избирательной кампании её мужа,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:53

2024-06-29T20:53

2024-06-29T23:16

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Супруге бывшего президента Франции Николя Саркози Карле Бруни могут предъявить обвинения по делу о "ливийском" финансировании избирательной кампании её мужа, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. В октябре 2023 года Саркози предъявили двойные обвинения по этому делу: в подкупе свидетеля в расследовании об отзыве обвинений посредника Зияда Такиеддина против экс-президента, а также в "преступном сговоре с целью совершения мошенничества организованной группой". Саркози обвиняют в том, что он мог надавить на Такиеддина, заставив его отказаться от показаний. Экс-президент отрицает все обвинения по этому делу. "Карлу Бруни-Саркози вызвали для возможного предъявления обвинений в рамках расследования по делу об отказе от показаний посредника Зияда Такиеддина в 2020 году, который обвинял её супруга Николя Саркози в финансировании президентской кампании в 2007 году за счёт ливийских средств", - сообщает агентство. По информации источника, певице могут выдвинуть обвинения в сокрытии оказания влияния на свидетеля, а также в преступном сговоре с целью обмана правосудия и подкупа сотрудников ливанских судебных органов, передаёт Франс Пресс. Дата нового допроса не указывается. В начале мая Карлу Бруни уже вызывали на допрос по делу о "ливийском" финансировании избирательной кампании Саркози в качестве подозреваемой. Летом 2023 года она также давала показания по этому делу, но в качестве свидетеля. СМИ сообщали, что судебные слушания по делу о "ливийском" финансировании кампании Саркози состоятся в 2025 году. Экс-президента хотят судить "за пассивную коррупцию, преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и растрату государственных средств". Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

https://ria.ru/20240214/sud-1927365535.html

https://ria.ru/20231006/sarkozi-1900942007.html

https://ria.ru/20230517/sarkozi-1872359377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, ливия, карла бруни-саркози, николя саркози