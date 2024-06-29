https://ria.ru/20240629/obstrel-1956352575.html

При обстреле школы в Донецке ВСУ применили натовскую РСЗО, заявили в СК

При обстреле школы в Донецке ВСУ применили натовскую РСЗО, заявили в СК - РИА Новости, 29.06.2024

При обстреле школы в Донецке ВСУ применили натовскую РСЗО, заявили в СК

Украинские военные при обстреле школы в Донецке предположительно применили РСЗО производства стран НАТО, рассказал представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:11

2024-06-29T18:11

2024-06-29T18:11

в мире

донецк

россия

кировский район

нато

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские военные при обстреле школы в Донецке предположительно применили РСЗО производства стран НАТО, рассказал представитель Следственного комитета России. "Военными следователями СК России производится осмотр последствий обстрела школы в Кировском районе Донецка. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда предположительно РСЗО натовского образца", - сказал он. По его словам, было прямое попадание в учебный класс здания школы, частично разрушена крыша и перекрытие, повреждено остекление и фасад школы. По сообщениям Представительства ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще два погибли. Повреждено шесть жилых домов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

россия

кировский район

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Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке Украинская ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и попала в учебный класс, передаёт корреспондент РИА Новости. Обошлось без пострадавших - в школе находился только дежурный. 2024-06-29T18:11 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, россия, кировский район, нато, следственный комитет россии (ск рф), сцкк