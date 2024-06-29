Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра
© РИА НовостиПоследствия обстрела школы № 91 в Донецке. 29 июня 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела школы № 91 в Донецке. 29 июня 2024
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке более чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Донецк подвергся обстрелам с 12.45 по 15.00, по городу выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров, удары пришлись на Петровский и Кировский районы.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
13 ноября 2023, 20:59