https://ria.ru/20240629/obstrel-1956321132.html

В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию

В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию - РИА Новости, 29.06.2024

В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию

Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:38

2024-06-29T14:38

2024-06-29T15:08

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

украина

суджанский район

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956325854_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_08ca5953e41c4a540433daf194fe892a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля – житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что после обстрела повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

украина

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, украина, суджанский район, алексей смирнов (политик)