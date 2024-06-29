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В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 29.06.2024 (обновлено: 15:08 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956321132.html
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию - РИА Новости, 29.06.2024
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию
Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:38
2024-06-29T15:08
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
украина
суджанский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля – житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что после обстрела повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
курская область
украина
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, украина, суджанский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию

В Курской области после обстрела ВСУ два человека госпитализированы с контузией

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramМесто обстрела села Гуево Суджанского района Курской области. 29 июня 2024
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области. 29 июня 2024
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля – житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что после обстрела повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСуджанский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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