https://ria.ru/20240629/obstrel-1956321132.html
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию - РИА Новости, 29.06.2024
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию
Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:38
2024-06-29T14:38
2024-06-29T15:08
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
украина
суджанский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два жителя Курской области попали в больницу с контузией после обстрела ВСУ, при атаке коптера ранен водитель автомобиля, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля – житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что после обстрела повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области после обстрела ВСУ два человека получили контузию
В Курской области после обстрела ВСУ два человека госпитализированы с контузией