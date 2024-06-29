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Открытое горение в общежитии в Балашихе ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2024
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01:10 29.06.2024 (обновлено: 01:46 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obschezhitie-1956247267.html
Открытое горение в общежитии в Балашихе ликвидировали
Открытое горение в общежитии в Балашихе ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2024
Открытое горение в общежитии в Балашихе ликвидировали
Открытое горение ликвидировали в подмосковной Балашихе, где загорелось общежитие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:10
2024-06-29T01:46
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в подмосковной Балашихе, где загорелось общежитие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в Балашихе, эвакуировано 10 человек, площадь пожара 40 квадратных метров. Есть пострадавшие, им оказывается реанимационная помощь", - сказал собеседник агентства.
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балашиха, происшествия
Балашиха, Происшествия
Открытое горение в общежитии в Балашихе ликвидировали

Открытое горение в общежитии в подмосковной Балашихе ликвидировали

© МЧС РФПоследствия пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе
Последствия пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© МЧС РФ
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в подмосковной Балашихе, где загорелось общежитие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в Балашихе, эвакуировано 10 человек, площадь пожара 40 квадратных метров. Есть пострадавшие, им оказывается реанимационная помощь", - сказал собеседник агентства.
 
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