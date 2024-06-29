https://ria.ru/20240629/obekt-1956373384.html

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске - РИА Новости, 29.06.2024

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в субботу о повреждении в Волнянске объекта критической... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:59

2024-06-29T20:59

2024-06-29T23:24

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в субботу о повреждении в Волнянске объекта критической инфраструктуры после взрывов. Украинское издание "Зеркало недели" ранее сообщало, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. "Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины