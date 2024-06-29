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На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске - РИА Новости, 29.06.2024
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20:59 29.06.2024 (обновлено: 23:24 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obekt-1956373384.html
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске - РИА Новости, 29.06.2024
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в субботу о повреждении в Волнянске объекта критической... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:59
2024-06-29T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в субботу о повреждении в Волнянске объекта критической инфраструктуры после взрывов. Украинское издание "Зеркало недели" ранее сообщало, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. "Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске

На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Волнянске

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в субботу о повреждении в Волнянске объекта критической инфраструктуры после взрывов.
Украинское издание "Зеркало недели" ранее сообщало, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы.
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"Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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