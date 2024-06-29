https://ria.ru/20240629/napadenie-1956335320.html

В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом

В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом - РИА Новости, 29.06.2024

В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом

Нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде рассматривается как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:10

2024-06-29T16:10

2024-06-29T16:10

в мире

израиль

сербия

белград (город)

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде рассматривается как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. "Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии", - заявил глава МВД журналистам на брифинге. Он отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, действовал ли нападавший в одиночку. "Мы профилактически задержали ещё несколько человек, которые находились близ полицейских объектов, и рассматриваем связь с этим делом. Есть подозрения, что речь идёт о лицах, известных службам безопасности, речь идёт о движении ваххабитов, но это - не подтвержденная информация, мы повысили меры безопасности в городе", - заявил министр журналистам. МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне использовал оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения. Раненый полицейский в сознании доставлен в Центр скорой помощи, где будет проведена операция извлечения стрелы из шеи. Начато расследование.

https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html

https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html

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сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сербия, белград (город), ивица дачич