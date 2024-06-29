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В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом - РИА Новости, 29.06.2024
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16:10 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/napadenie-1956335320.html
В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом
В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом - РИА Новости, 29.06.2024
В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом
Нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде рассматривается как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:10
2024-06-29T16:10
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ивица дачич
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде рассматривается как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. "Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии", - заявил глава МВД журналистам на брифинге. Он отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, действовал ли нападавший в одиночку. "Мы профилактически задержали ещё несколько человек, которые находились близ полицейских объектов, и рассматриваем связь с этим делом. Есть подозрения, что речь идёт о лицах, известных службам безопасности, речь идёт о движении ваххабитов, но это - не подтвержденная информация, мы повысили меры безопасности в городе", - заявил министр журналистам. МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне использовал оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения. Раненый полицейский в сознании доставлен в Центр скорой помощи, где будет проведена операция извлечения стрелы из шеи. Начато расследование.
https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html
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в мире, израиль, сербия, белград (город), ивица дачич
В мире, Израиль, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич
В Сербии назвали нападение на жандарма у посольства Израиля терактом

Глава МВД Сербии: нападение у посольства Израиля в Белграде является терактом

© AP Photo / Marko DrobnjakovicМесто происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде рассматривается как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии", - заявил глава МВД журналистам на брифинге.
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Он отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, действовал ли нападавший в одиночку.
«
"Мы профилактически задержали ещё несколько человек, которые находились близ полицейских объектов, и рассматриваем связь с этим делом. Есть подозрения, что речь идёт о лицах, известных службам безопасности, речь идёт о движении ваххабитов, но это - не подтвержденная информация, мы повысили меры безопасности в городе", - заявил министр журналистам.
МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне использовал оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения.
Раненый полицейский в сознании доставлен в Центр скорой помощи, где будет проведена операция извлечения стрелы из шеи. Начато расследование.
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