https://ria.ru/20240629/napadavshem-1956363390.html
Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля
Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024
Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:41
2024-06-29T19:41
2024-06-29T23:28
в мире
сербия
израиль
белград (город)
ивица дачич
милош вучевич
братислав гашич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956366016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ae99382577160dc7aa861ef66d8a17.jpg
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил жандарма и впоследствии был нейтрализован, являлся членом радикального движения."Министр Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Вилану, что согласно предварительной информации, нападавший гражданин Сербии, скорее всего, член движения ваххабитов", - говорится в сообщении МВД. Глава правоохранительного ведомства оповестил посла Израиля, что предприняты повышенные меры безопасности в Белграде и по всей Сербии. Он также проинформировал израильского дипломата о состоянии здоровья прооперированного сотрудника Жандармерии. Министр Дачич подтвердил, что нападавшим был 25-летний Милош Жуйович из города Младеновац под Белградом. В настоящее время проводят обыски и задержания связанных с нападавшим. Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма. С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич. МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне употребил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.
https://ria.ru/20240628/shtraf-1955976047.html
https://ria.ru/20240605/biznesmen-1950549157.html
сербия
израиль
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956366016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45f5d452c01668b7df619988d81a2828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, израиль, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич
В мире, Сербия, Израиль, Белград (город), Ивица Дачич, Милош Вучевич, Братислав Гашич
Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля
МВД Сербии: напавший у посольства Израиля был членом радикального движения
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил жандарма и впоследствии был нейтрализован, являлся членом радикального движения.
«
"Министр Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Вилану, что согласно предварительной информации, нападавший гражданин Сербии, скорее всего, член движения ваххабитов", - говорится в сообщении МВД.
Глава правоохранительного ведомства оповестил посла Израиля, что предприняты повышенные меры безопасности в Белграде
и по всей Сербии. Он также проинформировал израильского дипломата о состоянии здоровья прооперированного сотрудника Жандармерии.
Министр Дачич подтвердил, что нападавшим был 25-летний Милош Жуйович из города Младеновац под Белградом. В настоящее время проводят обыски и задержания связанных с нападавшим.
Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич
заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма.
С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич
.
МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне употребил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.
Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.