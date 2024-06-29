https://ria.ru/20240629/napadavshem-1956363390.html

Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля

Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024

Глава МВД Сербии рассказал о нападавшем у посольства Израиля

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:41

2024-06-29T19:41

2024-06-29T23:28

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ивица дачич

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил жандарма и впоследствии был нейтрализован, являлся членом радикального движения."Министр Дачич в телефонном разговоре сообщил послу Вилану, что согласно предварительной информации, нападавший гражданин Сербии, скорее всего, член движения ваххабитов", - говорится в сообщении МВД. Глава правоохранительного ведомства оповестил посла Израиля, что предприняты повышенные меры безопасности в Белграде и по всей Сербии. Он также проинформировал израильского дипломата о состоянии здоровья прооперированного сотрудника Жандармерии. Министр Дачич подтвердил, что нападавшим был 25-летний Милош Жуйович из города Младеновац под Белградом. В настоящее время проводят обыски и задержания связанных с нападавшим. Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма. С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич. МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне употребил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.

https://ria.ru/20240628/shtraf-1955976047.html

https://ria.ru/20240605/biznesmen-1950549157.html

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в мире, сербия, израиль, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич