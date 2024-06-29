https://ria.ru/20240629/nagrazhdenie-1956258089.html

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр" - РИА Новости, 29.06.2024

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"

Артиллеристы российской группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции получили государственные награды за работу на авдеевском направлении,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:12

2024-06-29T05:12

2024-06-29T05:13

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции получили государственные награды за работу на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим артиллерийского соединения группировки войск "Центр" вручили государственные и ведомственные награды за успешное выполнение боевых задач на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что командир подразделения вручил бойцам, проявившим мужество и героизм, Медали "Жукова", "Суворова", "За отвагу", "За храбрость", а также знак отличия ордена Святого Георгия — Гео́ргиевский крест IV степени. Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания. Как рассказал один из награждённых с позывным "Волк", получивший медаль "За отвагу", он ездил с сослуживцами на разведку района, и искал там место, где можно было бы поставить боевые машины и уничтожать врага. "Работать можем круглые сутки и по всем целям, то есть пехота, танки, гранатомёты, миномёты. Для меня ценна не просто награда. Я приехал сюда защищать людей, освобождать от нацизма. Каждый работал, каждый внёс свой вклад. Братство, товарищество, я рад, что служу с ними", - отметил "Волк". После торжественной части, творческий коллектив артиллерийского соединения организовал для военнослужащих концерт.

https://ria.ru/20240130/nagrazhdenie-1924265232.html

https://ria.ru/20240524/yfuhfltybt-1948032665.html

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