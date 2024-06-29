https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html

В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин

В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин - РИА Новости, 29.06.2024

В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин

Полиция в Севастополе задержала мужчину, который на улице избил двух пожилых женщин, возбуждено дело, сообщили в субботу правоохранители региона. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:00

2024-06-29T16:00

2024-06-29T16:00

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Полиция в Севастополе задержала мужчину, который на улице избил двух пожилых женщин, возбуждено дело, сообщили в субботу правоохранители региона. Инцидент выявлен в ходе мониторинга соцсетей города, сообщили в СУ СК региона. На видео неизвестный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, избивает у рынка по проспекту Победы двух пожилых женщин. Злоумышленник был без одежды. "Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении СУ. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Пострадавшим женщинам оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20240628/yakutiya-1956218527.html

севастополь

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)