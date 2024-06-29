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В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин - РИА Новости, 29.06.2024
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16:00 29.06.2024
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В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин
В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин - РИА Новости, 29.06.2024
В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин
Полиция в Севастополе задержала мужчину, который на улице избил двух пожилых женщин, возбуждено дело, сообщили в субботу правоохранители региона. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:00
2024-06-29T16:00
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Полиция в Севастополе задержала мужчину, который на улице избил двух пожилых женщин, возбуждено дело, сообщили в субботу правоохранители региона. Инцидент выявлен в ходе мониторинга соцсетей города, сообщили в СУ СК региона. На видео неизвестный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, избивает у рынка по проспекту Победы двух пожилых женщин. Злоумышленник был без одежды. "Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении СУ. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Пострадавшим женщинам оказывается медицинская помощь.
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин

В Севастополе задержали неадекватного мужчину, избившего двух пожилых женщин

© ГУ МВД России по г. СевастополюМужчина избивает пожилую женщину в районе "Воронцовского рынка" по проспекту Победы в Севастополе
Мужчина избивает пожилую женщину в районе Воронцовского рынка по проспекту Победы в Севастополе
© ГУ МВД России по г. Севастополю
Мужчина избивает пожилую женщину в районе "Воронцовского рынка" по проспекту Победы в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Полиция в Севастополе задержала мужчину, который на улице избил двух пожилых женщин, возбуждено дело, сообщили в субботу правоохранители региона.
Инцидент выявлен в ходе мониторинга соцсетей города, сообщили в СУ СК региона. На видео неизвестный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, избивает у рынка по проспекту Победы двух пожилых женщин. Злоумышленник был без одежды.
«
"Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении СУ.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Пострадавшим женщинам оказывается медицинская помощь.
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ПроисшествияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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