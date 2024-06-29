https://ria.ru/20240629/most-1956283880.html
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин - РИА Новости, 29.06.2024
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:27
2024-06-29T10:27
2024-06-29T10:29
происшествия
крымский мост
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались."В очереди со стороны Тамани находятся 255 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 390 машин.Время ожидания более часа.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html
https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d9e3499f80c45608e7231b319d148db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин
Очередь перед въездами на Крымский мост на 10:00 мск превысила 600 машин