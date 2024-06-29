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Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин - РИА Новости, 29.06.2024
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10:27 29.06.2024 (обновлено: 10:29 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/most-1956283880.html
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин - РИА Новости, 29.06.2024
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:27
2024-06-29T10:29
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались."В очереди со стороны Тамани находятся 255 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 390 машин.Время ожидания более часа.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html
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происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин

Очередь перед въездами на Крымский мост на 10:00 мск превысила 600 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались.
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"В очереди со стороны Тамани находятся 255 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 390 машин.
Время ожидания более часа.
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ПроисшествияКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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