https://ria.ru/20240629/most-1956283880.html

Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин

Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин - РИА Новости, 29.06.2024

Очередь перед въездами на Крымский мост превысила 600 машин

Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:27

2024-06-29T10:27

2024-06-29T10:29

происшествия

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 10.00 превысила 600 машин, время ожидания около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались."В очереди со стороны Тамани находятся 255 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 390 машин.Время ожидания более часа.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html

https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым