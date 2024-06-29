Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/moskva-1956316671.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу - РИА Новости, 29.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428688_0:65:3110:1814_1920x0_80_0_0_c45be08a87c637054a21c6b3c7732781.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили
https://ria.ru/20240628/opasnost-1956209459.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428688_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_55d88835040b96b05c6700feec77bf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу.
«
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
28 июня, 19:11
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала