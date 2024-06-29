https://ria.ru/20240629/moskva-1956316671.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу - РИА Новости, 29.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили
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общество, москва
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и ветра в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу