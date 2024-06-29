https://ria.ru/20240629/moskva-1956306211.html
На северо-западе Москвы отремонтировали три здания эпохи неоклассицизма
На северо-западе Москвы отремонтировали три здания эпохи неоклассицизма - РИА Новости, 29.06.2024
На северо-западе Москвы отремонтировали три здания эпохи неоклассицизма
Три здания эпохи неоклассицизма отремонтированы на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:52
2024-06-29T12:52
2024-06-29T12:52
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три здания эпохи неоклассицизма отремонтированы на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На северо-западе столицы в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок три дома в стиле неоклассицизма... В 2022 году прошли работы по обновлению фасада и крыши пятиэтажного дома 9 на улице Маршала Новикова... В 2023 году прошли работы по обновлению дома 3, корпуса 1 на улице Маршала Василевского, построенного в 1950 году по индивидуальному проекту... В 2023 году восстановили четырехэтажный дом 50 на улице Сходненской. Его построили в 1957 году по проекту типовой серии I-511", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/moskva-1955340937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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