Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ
Москалькова: в Россию возвращены священники УПЦ Н. Закроец и А. Лунегов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, отметив, что это стало возможным благодаря огромной работе российской стороны.
"Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", - сообщила она в субботу в своем Telegram-канале.
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25 июня, 15:31
Москалькова напомнила, что на этой неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Кирилл.
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"Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом", - отметила Москалькова.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".