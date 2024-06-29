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Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ - РИА Новости, 29.06.2024
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Религия
 
15:46 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/moskalkova-1956330767.html
Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ
Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ - РИА Новости, 29.06.2024
Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:46
2024-06-29T15:46
религия
россия
украина
татьяна москалькова
украинская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, отметив, что это стало возможным благодаря огромной работе российской стороны. "Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", - сообщила она в субботу в своем Telegram-канале. Москалькова напомнила, что на этой неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Кирилл. "Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом", - отметила Москалькова. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240625/ionafan-1955363952.html
https://ria.ru/20240523/moskalkova-1947961367.html
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россия, украина, татьяна москалькова, украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

Москалькова: в Россию возвращены священники УПЦ Н. Закроец и А. Лунегов

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, отметив, что это стало возможным благодаря огромной работе российской стороны.
"Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", - сообщила она в субботу в своем Telegram-канале.
Встреча патриарха Кирилла с осужденным на Украине митрополитом Ионафаном
Осужденный на Украине митрополит Ионафан прибыл в Россию
25 июня, 15:31
Москалькова напомнила, что на этой неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Кирилл.
«
"Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом", - отметила Москалькова.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Украинскому омбудсмену направили список из 500 военнопленных для обмена
23 мая, 17:17
 
РелигияРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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