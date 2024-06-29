https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html

Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами

Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами - РИА Новости, 29.06.2024

Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами

Мошенники придумали новую двухходовую схему обмана: сначала звонят от имени сотового оператора и вынуждают жертву назвать код из смс, а затем, представившись... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:34

2024-06-29T07:34

2024-06-29T07:34

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую двухходовую схему обмана: сначала звонят от имени сотового оператора и вынуждают жертву назвать код из смс, а затем, представившись якобы сотрудником Росфинмониторинга, сообщают, что из-за раскрытия кода он может лишиться всех сбережений и убеждают перевести им деньги, рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. "Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски. И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из смс, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений, и потому нужно срочно спасать деньги", - заявила она. На первом этапе звонят от имени оператора сотовой связи, сообщают о необходимости продлить действие договора об оказании услуг и, безусловно, сообщить по телефону код из смс. То есть начало схемы – как у классического сценария, направленного на получения доступа к "Госуслугам" для оформления от имени жертвы займов в МФО, пояснила эксперт. Следующий звонок – якобы от Росфинмониторинга, "представитель" которого сообщает жертве, что ранее звонок был мошеннический, и теперь, благодаря тому коду из смс, его всеми банковскими счетами завладели злоумышленники. И спасти средства от хищения поможет лишь одно – перевод всех имеющихся денег на безопасный счет. И жертва сама делает перевод, добавила она. Эксперт отметила, что теперь злоумышленники пользуются не только простотой технологии кодов, но и пытаются тем самым напугать граждан, вызвав у них чувство собственной вины за только что совершенное опасное действие. "Смс и push-коды - главная проблема нашего времени, с которой надо бороться, но не только за счет информирования граждан о рисках - нужно полностью менять ландшафт систем безопасности. Внедрение нормальных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи в сочетании с качественными антифрод-системами позволит кратно сократить возможности для мошенничества", - заключила Верестникова.

https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)