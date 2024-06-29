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Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами - РИА Новости, 29.06.2024
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07:34 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html
Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами
Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами - РИА Новости, 29.06.2024
Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами
Мошенники придумали новую двухходовую схему обмана: сначала звонят от имени сотового оператора и вынуждают жертву назвать код из смс, а затем, представившись... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T07:34
2024-06-29T07:34
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую двухходовую схему обмана: сначала звонят от имени сотового оператора и вынуждают жертву назвать код из смс, а затем, представившись якобы сотрудником Росфинмониторинга, сообщают, что из-за раскрытия кода он может лишиться всех сбережений и убеждают перевести им деньги, рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. "Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски. И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из смс, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений, и потому нужно срочно спасать деньги", - заявила она. На первом этапе звонят от имени оператора сотовой связи, сообщают о необходимости продлить действие договора об оказании услуг и, безусловно, сообщить по телефону код из смс. То есть начало схемы – как у классического сценария, направленного на получения доступа к "Госуслугам" для оформления от имени жертвы займов в МФО, пояснила эксперт. Следующий звонок – якобы от Росфинмониторинга, "представитель" которого сообщает жертве, что ранее звонок был мошеннический, и теперь, благодаря тому коду из смс, его всеми банковскими счетами завладели злоумышленники. И спасти средства от хищения поможет лишь одно – перевод всех имеющихся денег на безопасный счет. И жертва сама делает перевод, добавила она. Эксперт отметила, что теперь злоумышленники пользуются не только простотой технологии кодов, но и пытаются тем самым напугать граждан, вызвав у них чувство собственной вины за только что совершенное опасное действие. "Смс и push-коды - главная проблема нашего времени, с которой надо бороться, но не только за счет информирования граждан о рисках - нужно полностью менять ландшафт систем безопасности. Внедрение нормальных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи в сочетании с качественными антифрод-системами позволит кратно сократить возможности для мошенничества", - заключила Верестникова.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами

Эксперт Верестникова: мошенники придумали двухходовую схему обмана с смс-кодами

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую двухходовую схему обмана: сначала звонят от имени сотового оператора и вынуждают жертву назвать код из смс, а затем, представившись якобы сотрудником Росфинмониторинга, сообщают, что из-за раскрытия кода он может лишиться всех сбережений и убеждают перевести им деньги, рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
"Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски. И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из смс, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений, и потому нужно срочно спасать деньги", - заявила она.
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На первом этапе звонят от имени оператора сотовой связи, сообщают о необходимости продлить действие договора об оказании услуг и, безусловно, сообщить по телефону код из смс. То есть начало схемы – как у классического сценария, направленного на получения доступа к "Госуслугам" для оформления от имени жертвы займов в МФО, пояснила эксперт.
Следующий звонок – якобы от Росфинмониторинга, "представитель" которого сообщает жертве, что ранее звонок был мошеннический, и теперь, благодаря тому коду из смс, его всеми банковскими счетами завладели злоумышленники. И спасти средства от хищения поможет лишь одно – перевод всех имеющихся денег на безопасный счет. И жертва сама делает перевод, добавила она.
Эксперт отметила, что теперь злоумышленники пользуются не только простотой технологии кодов, но и пытаются тем самым напугать граждан, вызвав у них чувство собственной вины за только что совершенное опасное действие.
"Смс и push-коды - главная проблема нашего времени, с которой надо бороться, но не только за счет информирования граждан о рисках - нужно полностью менять ландшафт систем безопасности. Внедрение нормальных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи в сочетании с качественными антифрод-системами позволит кратно сократить возможности для мошенничества", - заключила Верестникова.
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