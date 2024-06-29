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В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения - РИА Новости, 29.06.2024
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20:48 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/moldaviya-1956371756.html
В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения
В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения - РИА Новости, 29.06.2024
В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения
Последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:48
2024-06-29T20:48
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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч детей регистрировалось 180 лет назад, сообщил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "После 1996 года во все анализируемые периоды рождаемость была отрицательной, за исключением 2011/2015 годов. За последние три года зафиксирован самый отрицательный естественный прирост в истории Республики Молдова. Последний раз так мало рождений было в 1844 году, 180 лет назад", – заявил Ионицэ. По его данным, в 1845 году родилось 29 тысяч детей, в 1990 году – 77,1 тысяча, в 2000 – 37,6 тысячи, в 2015 году – 45,5 тысячи, в 2023 году – 27,1 тысячи. "Сейчас у нас самое низкое количество детей, когда-либо рожденных в Республике Молдова, а через несколько лет количество женщин, способных вынашивать детей, будет в основном находиться за границей. К 2030 году количество молдаван, рожденных за рубежом, будет выше, чем тех, кто родился в стране", - подчеркнул Ионицэ. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения

Ионицэ: Молдавия опустилась по показателю рождаемости на уровень 1844 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч детей регистрировалось 180 лет назад, сообщил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
«
"После 1996 года во все анализируемые периоды рождаемость была отрицательной, за исключением 2011/2015 годов. За последние три года зафиксирован самый отрицательный естественный прирост в истории Республики Молдова. Последний раз так мало рождений было в 1844 году, 180 лет назад", – заявил Ионицэ.
По его данным, в 1845 году родилось 29 тысяч детей, в 1990 году – 77,1 тысяча, в 2000 – 37,6 тысячи, в 2015 году – 45,5 тысячи, в 2023 году – 27,1 тысячи. "Сейчас у нас самое низкое количество детей, когда-либо рожденных в Республике Молдова, а через несколько лет количество женщин, способных вынашивать детей, будет в основном находиться за границей. К 2030 году количество молдаван, рожденных за рубежом, будет выше, чем тех, кто родился в стране", - подчеркнул Ионицэ.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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