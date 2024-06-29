https://ria.ru/20240629/moldaviya-1956371756.html

В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения

В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения - РИА Новости, 29.06.2024

В Молдавии зафиксировали самый низкий прирост населения

Последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:48

2024-06-29T20:48

2024-06-29T20:48

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч детей регистрировалось 180 лет назад, сообщил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "После 1996 года во все анализируемые периоды рождаемость была отрицательной, за исключением 2011/2015 годов. За последние три года зафиксирован самый отрицательный естественный прирост в истории Республики Молдова. Последний раз так мало рождений было в 1844 году, 180 лет назад", – заявил Ионицэ. По его данным, в 1845 году родилось 29 тысяч детей, в 1990 году – 77,1 тысяча, в 2000 – 37,6 тысячи, в 2015 году – 45,5 тысячи, в 2023 году – 27,1 тысячи. "Сейчас у нас самое низкое количество детей, когда-либо рожденных в Республике Молдова, а через несколько лет количество женщин, способных вынашивать детей, будет в основном находиться за границей. К 2030 году количество молдаван, рожденных за рубежом, будет выше, чем тех, кто родился в стране", - подчеркнул Ионицэ. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире