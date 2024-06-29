https://ria.ru/20240629/moldaviya-1956287879.html

Молдавские социалисты выступили против ухудшения отношений с Россией

Молдавские социалисты выступили против ухудшения отношений с Россией - РИА Новости, 29.06.2024

Молдавские социалисты выступили против ухудшения отношений с Россией

Молдавская оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что выступает против ухудшения отношений со стратегическими партнерами, в том числе с Российской... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:51

2024-06-29T10:51

2024-06-29T10:51

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майя санду

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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Молдавская оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что выступает против ухудшения отношений со стратегическими партнерами, в том числе с Российской Федерацией. Молдавские социалисты 29 июня отмечают 27 лет со дня основания своей партии. "Мы преданы исторической памяти нашего народа. Мы выступаем против фальсификации истории Молдовы, ухудшения отношений сотрудничества со стратегическими партнерами, в том числе с Российской Федерацией, — действий, которые серьезно вредят развитию нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии по случаю 27-летия ее создания. Подчеркивается, что на протяжении всех лет существования партии ее представители отстаивали свою главную позицию: сохранение и укрепление государственности, суверенитета и нейтралитета Молдавии, и несмотря на давление, боролись в частности за мир в регионе, промолдавскую внешнюю политику, защиту семьи и традиционных ценностей. "Партия социалистов является настоящей оппозиционной силой в Молдове. Игорь Додон (лидер партии – ред.) вместе с депутатами, главами районов и другими представителями ПСРМ не поддался давлению и уголовным преследованиям, инициированным властью. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не падет диктаторский режим Майи Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), - отмечается в сообщении. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956211160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, псрм, россия