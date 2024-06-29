Молдавские социалисты выступили против ухудшения отношений с Россией
Социалисты Молдавии выступили против ухудшения сотрудничества с партнерами
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Молдавская оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что выступает против ухудшения отношений со стратегическими партнерами, в том числе с Российской Федерацией.
Молдавские социалисты 29 июня отмечают 27 лет со дня основания своей партии.
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"Мы преданы исторической памяти нашего народа. Мы выступаем против фальсификации истории Молдовы, ухудшения отношений сотрудничества со стратегическими партнерами, в том числе с Российской Федерацией, — действий, которые серьезно вредят развитию нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии по случаю 27-летия ее создания.
Подчеркивается, что на протяжении всех лет существования партии ее представители отстаивали свою главную позицию: сохранение и укрепление государственности, суверенитета и нейтралитета Молдавии, и несмотря на давление, боролись в частности за мир в регионе, промолдавскую внешнюю политику, защиту семьи и традиционных ценностей.
"Партия социалистов является настоящей оппозиционной силой в Молдове. Игорь Додон (лидер партии – ред.) вместе с депутатами, главами районов и другими представителями ПСРМ не поддался давлению и уголовным преследованиям, инициированным властью. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не падет диктаторский режим Майи Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), - отмечается в сообщении.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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