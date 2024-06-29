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Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2024
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08:36 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/mishustin-1956267813.html
Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли
Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2024
Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, подчеркнув устойчивый рост отрасли,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:36
2024-06-29T08:36
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, подчеркнув устойчивый рост отрасли, несмотря на внешние ограничения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Несмотря на внешние ограничения, судостроительная промышленность демонстрирует устойчивый рост, эффективно решает масштабные задачи, поставленные президентом, по развитию собственных компетенций. Предприятия оснащаются современным оборудованием, внедряются инновационные технологии, методы проектирования, в том числе трёхмерное моделирование. Строятся грузопассажирские, круизные и рыбопромысловые суда, а военный флот пополняется новейшими кораблями и подводными лодками", - говорится в телеграмме. Отмечается, что судостроение - одна из стратегически важных отраслей экономики РФ, которая укрепляет обороноспособность страны и обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом. Также премьер-министр подчеркнул профессионализм работников судостроительного промысла, заявив, что их преданность отечеству заслуживает огромного уважения.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли

Мишустин отметил устойчивый рост отрасли, несмотря на внешние ограничения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, подчеркнув устойчивый рост отрасли, несмотря на внешние ограничения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Несмотря на внешние ограничения, судостроительная промышленность демонстрирует устойчивый рост, эффективно решает масштабные задачи, поставленные президентом, по развитию собственных компетенций. Предприятия оснащаются современным оборудованием, внедряются инновационные технологии, методы проектирования, в том числе трёхмерное моделирование. Строятся грузопассажирские, круизные и рыбопромысловые суда, а военный флот пополняется новейшими кораблями и подводными лодками", - говорится в телеграмме.
Отмечается, что судостроение - одна из стратегически важных отраслей экономики РФ, которая укрепляет обороноспособность страны и обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом. Также премьер-министр подчеркнул профессионализм работников судостроительного промысла, заявив, что их преданность отечеству заслуживает огромного уважения.
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