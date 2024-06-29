https://ria.ru/20240629/mishustin-1956267813.html

Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли

Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2024

Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, подчеркнув устойчивый рост отрасли,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:36

2024-06-29T08:36

2024-06-29T08:36

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, подчеркнув устойчивый рост отрасли, несмотря на внешние ограничения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Несмотря на внешние ограничения, судостроительная промышленность демонстрирует устойчивый рост, эффективно решает масштабные задачи, поставленные президентом, по развитию собственных компетенций. Предприятия оснащаются современным оборудованием, внедряются инновационные технологии, методы проектирования, в том числе трёхмерное моделирование. Строятся грузопассажирские, круизные и рыбопромысловые суда, а военный флот пополняется новейшими кораблями и подводными лодками", - говорится в телеграмме. Отмечается, что судостроение - одна из стратегически важных отраслей экономики РФ, которая укрепляет обороноспособность страны и обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом. Также премьер-министр подчеркнул профессионализм работников судостроительного промысла, заявив, что их преданность отечеству заслуживает огромного уважения.

https://ria.ru/20230924/mishustin-1898300133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика