https://ria.ru/20240629/minoborony-1956367525.html

Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ

Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ

Российские системы ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:13

2024-06-29T20:13

2024-06-29T20:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Двадцать девятого июня текущего года около 18.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины