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Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ
Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ
Российские системы ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:13
2024-06-29T20:13
2024-06-29T20:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Двадцать девятого июня текущего года около 18.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили еще один дрон ВСУ
Минобороны: ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью