https://ria.ru/20240629/minoborony-1956312864.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного - РИА Новости, 29.06.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного

Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:36

2024-06-29T13:36

2024-06-29T14:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

волчанск

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М109 Paladin производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

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волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, волчанск