Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 29.06.2024 (обновлено: 14:00 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/minoborony-1956312864.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного
Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:36
2024-06-29T14:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937294186_863:794:2983:1987_1920x0_80_0_0_c9e2646cfa6dc815883bece03319c5aa.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М109 Paladin производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
харьковская область
россия
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937294186_929:474:2983:2015_1920x0_80_0_0_39bec84021ec3de957f96de5bad43e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного

Минобороны: ВСУ потеряли до 270 солдат в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М109 Paladin производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
Разведчики выходят на задачу - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Засеивают "кассетками". Что творится на самом напряженном участке фронта
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала