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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного
Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:36
2024-06-29T13:36
2024-06-29T14:00
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харьковская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
волчанск
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в районах Нескучного, Липцов и Волчанска Харьковской области, потери противника составили до 270 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М109 Paladin производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Нескучного
Минобороны: ВСУ потеряли до 270 солдат в зоне ответственности "Севера"