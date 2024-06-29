https://ria.ru/20240629/minoborony-1956257239.html

Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга"

Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 29.06.2024

Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга"

Военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск "Днепр" совместно с региональным центром метрологии восстановили трофейный дрон "Баба-яга" на... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:03

2024-06-29T05:03

2024-06-29T05:03

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск "Днепр" совместно с региональным центром метрологии восстановили трофейный дрон "Баба-яга" на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Вылетала на задание "Баба-яга" (беспилотник сельскохозяйственного назначения - ред.), видимо, не справился противник с управлением, и дрон запутался в дереве, соответственно сапёры аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли на восстановление и модернизацию", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в трофейном беспилотнике была повышена грузоподъёмность, а также были модернизированы другие системы. Ранее мастерами ремонтного батальона уже были восстановлены десятки тяжеловесных беспилотников противника, которые были переданы для боевого применения.

https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html

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россия, запорожская область