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Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/minoborony-1956257239.html
Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга"
Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 29.06.2024
Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга"
Военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск "Днепр" совместно с региональным центром метрологии восстановили трофейный дрон "Баба-яга" на... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:03
2024-06-29T05:03
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск "Днепр" совместно с региональным центром метрологии восстановили трофейный дрон "Баба-яга" на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Вылетала на задание "Баба-яга" (беспилотник сельскохозяйственного назначения - ред.), видимо, не справился противник с управлением, и дрон запутался в дереве, соответственно сапёры аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли на восстановление и модернизацию", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в трофейном беспилотнике была повышена грузоподъёмность, а также были модернизированы другие системы. Ранее мастерами ремонтного батальона уже были восстановлены десятки тяжеловесных беспилотников противника, которые были переданы для боевого применения.
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россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Военные восстановили трофейный украинский дрон "Баба-яга"

Бойцы группировки "Днепр" восстановили трофейный дрон "Баба-яга" ВСУ

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск "Днепр" совместно с региональным центром метрологии восстановили трофейный дрон "Баба-яга" на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Вылетала на задание "Баба-яга" (беспилотник сельскохозяйственного назначения - ред.), видимо, не справился противник с управлением, и дрон запутался в дереве, соответственно сапёры аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли на восстановление и модернизацию", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что в трофейном беспилотнике была повышена грузоподъёмность, а также были модернизированы другие системы. Ранее мастерами ремонтного батальона уже были восстановлены десятки тяжеловесных беспилотников противника, которые были переданы для боевого применения.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
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