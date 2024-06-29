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Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.06.2024 (обновлено: 05:25 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/mi-28nm-1956257614.html
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по подразделениям ВСУ в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:05
2024-06-29T05:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения ракет все цели были уничтожены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, используя при этом бортовой комплекс обороны, и успешно вернулся в место своей дислокации. "Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", – приводит МО РФ слова штурмана Ми-28НМ Артёма. Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, напомнили в российском военном ведомстве. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где видна подготовка вертолёта на аэродроме, его взлёт и полёт к месту нанесения удара. Заметно, что большую часть маршрута он двигается на минимальной высоте. Выход ракет из пусковых установок показан с нескольких ракурсов. Кроме того, демонстрируется попадание в цели. Также показано возвращение Ми-28НМ на аэродром.
https://ria.ru/20240606/mi-35m-1950862967.html
https://ria.ru/20240510/vertolet-1945045952.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ неуправляемыми авиаракетами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Восток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате боевого применения ракет все цели были уничтожены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, используя при этом бортовой комплекс обороны, и успешно вернулся в место своей дислокации.
"Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", – приводит МО РФ слова штурмана Ми-28НМ Артёма.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, напомнили в российском военном ведомстве.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где видна подготовка вертолёта на аэродроме, его взлёт и полёт к месту нанесения удара. Заметно, что большую часть маршрута он двигается на минимальной высоте. Выход ракет из пусковых установок показан с нескольких ракурсов. Кроме того, демонстрируется попадание в цели. Также показано возвращение Ми-28НМ на аэродром.
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