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В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро - РИА Новости, 29.06.2024
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20:40 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/metro-1956371191.html
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро - РИА Новости, 29.06.2024
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
В Москве к 2030 году планируется открыть три новые линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:40
2024-06-29T20:40
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве к 2030 году планируется открыть три новые линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта."До 2030 года откроем в городе еще три новые линии и 39 станций метро, а также 9 новых и реконструированных станций МЦД. Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом", — сказал Ликсутов.В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что к 2030 году в Москве планируется открыть три новые линии метро и четыре десятка новых станций. Одним из приоритетных направлений работы мэр назвал развитие рельсового транспорта: метро, МЦД и трамвая.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро

Ликсутов: в Москве до 2030 г откроются три новые линии метро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТурникеты Московского центрального диаметра
Турникеты Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Турникеты Московского центрального диаметра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве к 2030 году планируется открыть три новые линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта.
"До 2030 года откроем в городе еще три новые линии и 39 станций метро, а также 9 новых и реконструированных станций МЦД. Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом", — сказал Ликсутов.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что к 2030 году в Москве планируется открыть три новые линии метро и четыре десятка новых станций. Одним из приоритетных направлений работы мэр назвал развитие рельсового транспорта: метро, МЦД и трамвая.
Рабочие на строительстве станции метро - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
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