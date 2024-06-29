https://ria.ru/20240629/metro-1956371191.html

В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро

В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро - РИА Новости, 29.06.2024

В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро

В Москве к 2030 году планируется открыть три новые линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:40

2024-06-29T20:40

2024-06-29T20:40

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве к 2030 году планируется открыть три новые линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта."До 2030 года откроем в городе еще три новые линии и 39 станций метро, а также 9 новых и реконструированных станций МЦД. Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом", — сказал Ликсутов.В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что к 2030 году в Москве планируется открыть три новые линии метро и четыре десятка новых станций. Одним из приоритетных направлений работы мэр назвал развитие рельсового транспорта: метро, МЦД и трамвая.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин