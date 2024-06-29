Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну
Медведев: Россия всегда поддержит тех, кто защищает страну с оружием в руках
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна всегда поддержит тех, кто чувствует ответственность за судьбу России и готов работать ради других.
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"Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов. Многие молодые люди прямо сейчас защищают страну с оружием в руках", - написал Медведев на своей странице в VK.
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По его словам, отмечаемый в субботу в России День молодёжи - "праздник ярких, талантливых людей, которые готовы смело идти вперёд, самоотверженно трудиться на благо Родины и добиваться самых высоких результатов". Зампред Совбеза назвал молодёжную политику одним из ключевых направлений работы для государства.
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"Наша страна стремится, чтобы вы могли реализовать себя в любом позитивном начинании: в семье, в учёбе, в науке, в предпринимательской и волонтёрской деятельности. И всегда готова поддержать молодых людей, которые чувствуют ответственность за судьбу России, готовы работать ради других", - обратился Медведев к российской молодежи.
Он отметил, что молодым людям совсем скоро предстоит занять ключевые посты в самых разных сферах: экономике, бизнесе, государственном управлении. Им предстоит "принимать решения, от которых напрямую зависит безопасность нашего государства и миллионов его граждан", подчеркнул зампред СБ.
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"Пусть будущие победы и достижения каждого из вас станут успехом всей России, сделают её ещё сильнее и благополучнее", - добавил Медведев.
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