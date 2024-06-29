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Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну - РИА Новости, 29.06.2024
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19:16 29.06.2024 (обновлено: 23:31 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/medvedev-1956359773.html
Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну
Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну - РИА Новости, 29.06.2024
Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:16
2024-06-29T23:31
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна всегда поддержит тех, кто чувствует ответственность за судьбу России и готов работать ради других. "Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов. Многие молодые люди прямо сейчас защищают страну с оружием в руках", - написал Медведев на своей странице в VK. По его словам, отмечаемый в субботу в России День молодёжи - "праздник ярких, талантливых людей, которые готовы смело идти вперёд, самоотверженно трудиться на благо Родины и добиваться самых высоких результатов". Зампред Совбеза назвал молодёжную политику одним из ключевых направлений работы для государства. "Наша страна стремится, чтобы вы могли реализовать себя в любом позитивном начинании: в семье, в учёбе, в науке, в предпринимательской и волонтёрской деятельности. И всегда готова поддержать молодых людей, которые чувствуют ответственность за судьбу России, готовы работать ради других", - обратился Медведев к российской молодежи. Он отметил, что молодым людям совсем скоро предстоит занять ключевые посты в самых разных сферах: экономике, бизнесе, государственном управлении. Им предстоит "принимать решения, от которых напрямую зависит безопасность нашего государства и миллионов его граждан", подчеркнул зампред СБ. "Пусть будущие победы и достижения каждого из вас станут успехом всей России, сделают её ещё сильнее и благополучнее", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну

Медведев: Россия всегда поддержит тех, кто защищает страну с оружием в руках

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна всегда поддержит тех, кто чувствует ответственность за судьбу России и готов работать ради других.
«
"Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов. Многие молодые люди прямо сейчас защищают страну с оружием в руках", - написал Медведев на своей странице в VK.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев во время встречи со школьниками и студентами, посвященной Дню Конституции РФ. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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По его словам, отмечаемый в субботу в России День молодёжи - "праздник ярких, талантливых людей, которые готовы смело идти вперёд, самоотверженно трудиться на благо Родины и добиваться самых высоких результатов". Зампред Совбеза назвал молодёжную политику одним из ключевых направлений работы для государства.
«
"Наша страна стремится, чтобы вы могли реализовать себя в любом позитивном начинании: в семье, в учёбе, в науке, в предпринимательской и волонтёрской деятельности. И всегда готова поддержать молодых людей, которые чувствуют ответственность за судьбу России, готовы работать ради других", - обратился Медведев к российской молодежи.
Он отметил, что молодым людям совсем скоро предстоит занять ключевые посты в самых разных сферах: экономике, бизнесе, государственном управлении. Им предстоит "принимать решения, от которых напрямую зависит безопасность нашего государства и миллионов его граждан", подчеркнул зампред СБ.
«
"Пусть будущие победы и достижения каждого из вас станут успехом всей России, сделают её ещё сильнее и благополучнее", - добавил Медведев.
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Вчера, 02:02
 
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