https://ria.ru/20240629/medvedev-1956359773.html

Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну

Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну - РИА Новости, 29.06.2024

Медведев в День молодежи напомнил о тех, кто защищает страну

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:16

2024-06-29T19:16

2024-06-29T23:31

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День молодежи отдельно отметил молодых людей, которые защищают страну с оружием в руках, и заявил, что страна всегда поддержит тех, кто чувствует ответственность за судьбу России и готов работать ради других. "Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов. Многие молодые люди прямо сейчас защищают страну с оружием в руках", - написал Медведев на своей странице в VK. По его словам, отмечаемый в субботу в России День молодёжи - "праздник ярких, талантливых людей, которые готовы смело идти вперёд, самоотверженно трудиться на благо Родины и добиваться самых высоких результатов". Зампред Совбеза назвал молодёжную политику одним из ключевых направлений работы для государства. "Наша страна стремится, чтобы вы могли реализовать себя в любом позитивном начинании: в семье, в учёбе, в науке, в предпринимательской и волонтёрской деятельности. И всегда готова поддержать молодых людей, которые чувствуют ответственность за судьбу России, готовы работать ради других", - обратился Медведев к российской молодежи. Он отметил, что молодым людям совсем скоро предстоит занять ключевые посты в самых разных сферах: экономике, бизнесе, государственном управлении. Им предстоит "принимать решения, от которых напрямую зависит безопасность нашего государства и миллионов его граждан", подчеркнул зампред СБ. "Пусть будущие победы и достижения каждого из вас станут успехом всей России, сделают её ещё сильнее и благополучнее", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html

https://ria.ru/20240629/molodezh-1955854109.html

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общество, россия, дмитрий медведев