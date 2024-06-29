https://ria.ru/20240629/mask-1956302617.html

Маск заявил о новом рекорде соцсети X

Маск заявил о новом рекорде соцсети X - РИА Новости, 29.06.2024

Маск заявил о новом рекорде соцсети X

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:24

2024-06-29T12:24

2024-06-29T12:24

технологии

сша

невада

илон маск

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США. "Использование X в США достигло рекордного уровня! Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

https://ria.ru/20240607/sotsseti-1951217649.html

сша

невада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, невада, илон маск