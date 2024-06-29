https://ria.ru/20240629/mask-1956302617.html
Маск заявил о новом рекорде соцсети X
Маск заявил о новом рекорде соцсети X - РИА Новости, 29.06.2024
Маск заявил о новом рекорде соцсети X
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:24
2024-06-29T12:24
2024-06-29T12:24
технологии
сша
невада
илон маск
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США. "Использование X в США достигло рекордного уровня! Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
https://ria.ru/20240607/sotsseti-1951217649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, невада, илон маск
Технологии, США, Невада, Илон Маск
Маск заявил о новом рекорде соцсети X
Маск заявил, что его соцсеть X побила предыдущий рекорд по времени использования