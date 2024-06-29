https://ria.ru/20240629/magadan-1956266276.html
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2024
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:27
2024-06-29T08:27
2024-06-29T08:27
надежные люди
боевое братство
магадан
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МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Отвезли Суете, нашему боевому брату, экшн-камеру, аккумулятор и преобразователь инвертор напряжения. Он передал в музей "Боевого братства" экспонаты - свой бронежилет, шлем, в котором отвоевал больше года, гильзы, хвостовик ракеты", - написал Козлов.
https://ria.ru/20231204/svo-1913578004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боевое братство, магадан
Надежные люди, Боевое братство, Магадан
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили экшн-камеру и аккумулятор бойцу в зону СВО