Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:27 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/magadan-1956266276.html
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2024
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:27
2024-06-29T08:27
надежные люди
боевое братство
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Отвезли Суете, нашему боевому брату, экшн-камеру, аккумулятор и преобразователь инвертор напряжения. Он передал в музей "Боевого братства" экспонаты - свой бронежилет, шлем, в котором отвоевал больше года, гильзы, хвостовик ракеты", - написал Козлов.
https://ria.ru/20231204/svo-1913578004.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боевое братство, магадан
Надежные люди, Боевое братство, Магадан
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО

Волонтеры из Магадана доставили экшн-камеру и аккумулятор бойцу в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Отвезли Суете, нашему боевому брату, экшн-камеру, аккумулятор и преобразователь инвертор напряжения. Он передал в музей "Боевого братства" экспонаты - свой бронежилет, шлем, в котором отвоевал больше года, гильзы, хвостовик ракеты", - написал Козлов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Магаданские волонтеры доставили семнадцатый автомобиль в зону СВО
4 декабря 2023, 11:28
 
Надежные людиБоевое братствоМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала