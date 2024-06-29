https://ria.ru/20240629/magadan-1956266276.html

Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2024

Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:27

2024-06-29T08:27

2024-06-29T08:27

надежные люди

боевое братство

магадан

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МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру, аккумулятор и инвертор напряжения бойцу в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Отвезли Суете, нашему боевому брату, экшн-камеру, аккумулятор и преобразователь инвертор напряжения. Он передал в музей "Боевого братства" экспонаты - свой бронежилет, шлем, в котором отвоевал больше года, гильзы, хвостовик ракеты", - написал Козлов.

https://ria.ru/20231204/svo-1913578004.html

магадан

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

боевое братство, магадан