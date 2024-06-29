https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html

Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации

Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации - РИА Новости, 29.06.2024

Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации

Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:26

2024-06-29T15:26

2024-06-29T15:42

шоубиз

отар кушанашвили

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в котором он признается, что очень устал, но горд собой. "Мои любимые друзья, Володя и Табриз, и без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", - приводит Полупанов слова телеведущего на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Кушанашвили также поблагодарил друзей за "всегдашнюю любовь" и попросил опубликовать это сообщение. "Разумеется, мы непременно увидимся, чтобы ещё раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни", - добавляется в сообщении. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.

https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html

https://ria.ru/20240613/alibasov-1952580495.html

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отар кушанашвили