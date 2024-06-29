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Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации - РИА Новости, 29.06.2024
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Шоубиз
 
15:26 29.06.2024 (обновлено: 15:42 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации - РИА Новости, 29.06.2024
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации
Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:26
2024-06-29T15:42
шоубиз
отар кушанашвили
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в котором он признается, что очень устал, но горд собой. "Мои любимые друзья, Володя и Табриз, и без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", - приводит Полупанов слова телеведущего на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Кушанашвили также поблагодарил друзей за "всегдашнюю любовь" и попросил опубликовать это сообщение. "Разумеется, мы непременно увидимся, чтобы ещё раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни", - добавляется в сообщении. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html
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отар кушанашвили
Шоубиз, Отар Кушанашвили
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации

Музыкальный критик опубликовал сообщение Отара Кушанашвили после госпитализации

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в котором он признается, что очень устал, но горд собой.
«
"Мои любимые друзья, Володя и Табриз, и без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", - приводит Полупанов слова телеведущего на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Кушанашвили также поблагодарил друзей за "всегдашнюю любовь" и попросил опубликовать это сообщение.
«
"Разумеется, мы непременно увидимся, чтобы ещё раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни", - добавляется в сообщении.
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
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ШоубизОтар Кушанашвили
 
 
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