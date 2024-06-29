Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации
Музыкальный критик опубликовал сообщение Отара Кушанашвили после госпитализации
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов опубликовал первое сообщение своего друга, телеведущего Отара Кушанашвили с момента госпитализации, в котором он признается, что очень устал, но горд собой.
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"Мои любимые друзья, Володя и Табриз, и без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", - приводит Полупанов слова телеведущего на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кушанашвили также поблагодарил друзей за "всегдашнюю любовь" и попросил опубликовать это сообщение.
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"Разумеется, мы непременно увидимся, чтобы ещё раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни", - добавляется в сообщении.
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущего успешно прооперировали, врачи оценивали его состояние как стабильное.
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