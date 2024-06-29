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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024
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16:13 29.06.2024 (обновлено: 16:51 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/kharkov-1956335814.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:13
2024-06-29T16:51
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — уточнили в материале. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов. Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — уточнили в материале.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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