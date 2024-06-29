https://ria.ru/20240629/kharkov-1956335814.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:13
2024-06-29T16:13
2024-06-29T16:51
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — уточнили в материале. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов. Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги