https://ria.ru/20240629/kharkov-1956335814.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:13

2024-06-29T16:13

2024-06-29T16:51

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — уточнили в материале. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов. Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область