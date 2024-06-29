https://ria.ru/20240629/keniya-1956282639.html

В Кении во время протестов погибли не менее 30 человек

В Кении во время протестов погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 29.06.2024

В Кении во время протестов погибли не менее 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в Кении в ходе протестов против законопроекта о повышении налогов, заявила правозащитная организация Human Rights Watch... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:23

2024-06-29T10:23

2024-06-29T10:23

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human rights watch

протесты в кении

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в Кении в ходе протестов против законопроекта о повышении налогов, заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Ранее местное издание Citizen сообщало, что в результате протестов пострадали не менее 40 сотрудников полиции в Центральной провинции Кении. Правозащитная организация утверждает, что 25 июня силы безопасности стреляли прямо по толпе демонстрантов, в том числе по тем из них, кто пытался спастись бегством. "Двадцать пятого июня протестующие собрались в больших и малых городах по всей стране, в том числе у здания парламента в Найроби. Во второй половине дня… полиция открыла огонь по протестующим внутри и вокруг парламента… Хотя точное число погибших в Найроби и других городах не подтверждено, Human Rights Watch установила, что в тот день были убиты по меньшей мере 30 человек", - говорится в заявлении на сайте организации со ссылкой на данные очевидцев, общедоступную информацию и отчеты больниц и моргов. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.

https://ria.ru/20240629/keniya-1956276728.html

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Дарья Буймова

в мире, кения, найроби (город), human rights watch, протесты в кении