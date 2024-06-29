https://ria.ru/20240629/investor-1956258863.html
Инвестор из США надеется, что сможет вновь торговать ценными бумагами в РФ
Инвестор из США надеется, что сможет вновь торговать ценными бумагами в РФ - РИА Новости, 29.06.2024
Инвестор из США надеется, что сможет вновь торговать ценными бумагами в РФ
Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что по-прежнему владеет российскими ценными бумагами и надеется вновь торговать ими... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:52
2024-06-29T05:52
2024-06-29T06:01
экономика
украина
джим роджерс
аэрофлот
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что по-прежнему владеет российскими ценными бумагами и надеется вновь торговать ими после завершения конфликта на Украине. "У меня все еще есть акции... надеюсь, что после окончания военных действий эти акции вновь будут торговаться, но в настоящий момент они не приносят денег", - сообщил он агентству. Роджерс уточнил, что осуществлял вложения на Московской фондовой бирже, сохраняет инвестиции в "Аэрофлот", а также в другие "крупные и известные российские компании".
https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956001678.html
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экономика, украина, джим роджерс, аэрофлот
Экономика, Украина, Джим Роджерс, Аэрофлот
Инвестор из США надеется, что сможет вновь торговать ценными бумагами в РФ
Инвестор из США Роджерс надеется вновь торговать ценными бумагами в РФ