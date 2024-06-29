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В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами - РИА Новости, 29.06.2024
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16:06 29.06.2024
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В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами
В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами - РИА Новости, 29.06.2024
В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами
Правительство Российской Федерации утвердило порядок признания инвалидами боевых действий военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, получивших... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:06
2024-06-29T16:06
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей белоусов
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило порядок признания инвалидами боевых действий военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, получивших увечья или заболевания в ходе боевых действий до вхождения этих республик в состав РФ, для предоставления им мер социальной поддержки. После соответствующего поручения министра обороны России Андрея Белоусова по инициативе Минобороны РФ совместно с Кабмином было подготовлено и утверждено постановление правительства "Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки". Постановление опубликовано на портале правовой информации. Документ утверждает особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, которые участвовали в боевых действиях в составе оборонных ведомств ЛНР и ДНР, для получения статуса военного инвалида для предоставления им мер социальной поддержки. Также правительство утвердило аналогичный порядок для лиц, заключивших контракт с ВС РФ или содействующими организациями Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20240601/putin-1949883955.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей белоусов
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Белоусов
В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами

Правительство утвердило порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветеран боевых действий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило порядок признания инвалидами боевых действий военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, получивших увечья или заболевания в ходе боевых действий до вхождения этих республик в состав РФ, для предоставления им мер социальной поддержки.
После соответствующего поручения министра обороны России Андрея Белоусова по инициативе Минобороны РФ совместно с Кабмином было подготовлено и утверждено постановление правительства "Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки". Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Документ утверждает особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, которые участвовали в боевых действиях в составе оборонных ведомств ЛНР и ДНР, для получения статуса военного инвалида для предоставления им мер социальной поддержки. Также правительство утвердило аналогичный порядок для лиц, заключивших контракт с ВС РФ или содействующими организациями Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
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