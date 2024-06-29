https://ria.ru/20240629/invalidy-1956334060.html

В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами

В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами - РИА Новости, 29.06.2024

В России утвердили порядок признания военнослужащих ЛНР и ДНР инвалидами

Правительство Российской Федерации утвердило порядок признания инвалидами боевых действий военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, получивших... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:06

2024-06-29T16:06

2024-06-29T16:06

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей белоусов

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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило порядок признания инвалидами боевых действий военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, получивших увечья или заболевания в ходе боевых действий до вхождения этих республик в состав РФ, для предоставления им мер социальной поддержки. После соответствующего поручения министра обороны России Андрея Белоусова по инициативе Минобороны РФ совместно с Кабмином было подготовлено и утверждено постановление правительства "Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки". Постановление опубликовано на портале правовой информации. Документ утверждает особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, которые участвовали в боевых действиях в составе оборонных ведомств ЛНР и ДНР, для получения статуса военного инвалида для предоставления им мер социальной поддержки. Также правительство утвердило аналогичный порядок для лиц, заключивших контракт с ВС РФ или содействующими организациями Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20240601/putin-1949883955.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей белоусов