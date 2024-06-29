https://ria.ru/20240629/gruziya-1956362275.html

Мэр Тбилиси назвал оппозиционеров врагами Грузии

Мэр Тбилиси назвал оппозиционеров врагами Грузии - РИА Новости, 29.06.2024

Мэр Тбилиси назвал оппозиционеров врагами Грузии

Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти стремятся к евроинтеграции, а оппозиционеры - враги страны. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:30

2024-06-29T19:30

2024-06-29T19:30

в мире

грузия

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти стремятся к евроинтеграции, а оппозиционеры - враги страны. "Одну вещь должны все понять, они (оппозиционеры - ред.) являются врагами страны. Они действуют исходя из интересов других стран, у них свои партнеры, которые указывают им что делать, и это не входит в интересы Грузии. Мы помним, как они действовали до подписания соглашения об ассоциации, какие электронные письма они отправляли европейским парламентариям. Точно так же, как они поступали во время процесса либерализации визового режима, во время процесса получения статуса кандидата, были прямые призывы не предоставлять стране статус, то же самое происходит и с открытием переговоров по вступлению в ЕС. Другими словами, все делается ими для того, чтобы как-то навредить стране",- заявил Каладзе журналистам. По его словам, "Грузинская мечта" остается единственной силой в стране, и партия борется за то, чтобы Грузия как можно скорее стала членом европейской семьи. Каладзе добавил, что любые достижения на пути сближения с Евросоюзом стали исключительно заслугой "Грузинской мечты".

https://ria.ru/20240628/gruziya-1955978782.html

грузия

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз