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Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии - РИА Новости, 29.06.2024
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21:38 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/genkonsulstvo-1956377165.html
Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии
Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии - РИА Новости, 29.06.2024
Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии
Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории ДФО, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:38
2024-06-29T21:38
россия
белоруссия
владивосток
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории ДФО, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов России и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, об открытии во Владивостоке Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа Посольства Республики Белоруссия в России", - говорится в документе. Кроме того, МИД России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Белоруссией.
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россия, белоруссия, владивосток
Россия, Белоруссия, Владивосток
Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии

Во Владивостоке откроют генконсульство Республики Белоруссия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории ДФО, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов России и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, об открытии во Владивостоке Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа Посольства Республики Белоруссия в России", - говорится в документе.
Кроме того, МИД России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Белоруссией.
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РоссияБелоруссияВладивосток
 
 
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