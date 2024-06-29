https://ria.ru/20240629/genkonsulstvo-1956377165.html

Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии

Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии - РИА Новости, 29.06.2024

Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии

Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории ДФО, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T21:38

2024-06-29T21:38

2024-06-29T21:38

россия

белоруссия

владивосток

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории ДФО, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов России и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, об открытии во Владивостоке Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа Посольства Республики Белоруссия в России", - говорится в документе. Кроме того, МИД России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Белоруссией.

https://ria.ru/20240104/genkonsulstvo-1919643756.html

россия

белоруссия

владивосток

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россия, белоруссия, владивосток