https://ria.ru/20240629/fsb-1956249345.html

ФСБ дали доступ к личным делам срочников

ФСБ дали доступ к личным делам срочников - РИА Новости, 29.06.2024

ФСБ дали доступ к личным делам срочников

Правительство России наделило ФСБ полномочиями на получение личных дел граждан, которые будут проходить срочную службу в рядах ведомства, соответствующее... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:58

2024-06-29T01:58

2024-06-29T02:11

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство России наделило ФСБ полномочиями на получение личных дел граждан, которые будут проходить срочную службу в рядах ведомства, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Как говорится в тексте документа, органы ФСБ занимаются отбором граждан, подлежащих призыву на военную службу в структурах ведомства, "в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан".В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить службу в Пограничной службе ФСБ России призывникам, за исключением иноагентов. Ранее погранвойска комплектовались только контрактниками.

https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия