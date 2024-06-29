https://ria.ru/20240629/fryazino-1956251988.html

Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели

Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели - РИА Новости, 29.06.2024

Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели

Назначенная следствием пожарно-техническая экспертиза после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:53

2024-06-29T02:53

2024-06-29T05:59

фрязино

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Назначенная следствием пожарно-техническая экспертиза после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две недели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней", — сказал собеседник агентства, добавив, что с учетом даты ликвидации пожара во Фрязино экспертиза может продлиться еще две недели.Он отметил, что если в рамках проводимого расследования понадобятся дополнительные исследования, то срок экспертизы будет продлен. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски.По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.

https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html

https://ria.ru/20240629/balashikha-1956250011.html

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фрязино, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино, происшествия