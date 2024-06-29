https://ria.ru/20240629/fryazino-1956251988.html
Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели
Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели - РИА Новости, 29.06.2024
Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели
Назначенная следствием пожарно-техническая экспертиза после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:53
2024-06-29T02:53
2024-06-29T05:59
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Назначенная следствием пожарно-техническая экспертиза после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две недели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней", — сказал собеседник агентства, добавив, что с учетом даты ликвидации пожара во Фрязино экспертиза может продлиться еще две недели.Он отметил, что если в рамках проводимого расследования понадобятся дополнительные исследования, то срок экспертизы будет продлен. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски.По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html
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фрязино, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино, происшествия
Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино, Происшествия
Расследование крупного пожара во Фрязино может занять еще две недели
Расследование крупного пожара в подмосковном Фрязино может занять еще две недели
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Назначенная следствием пожарно-техническая экспертиза после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две недели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней", — сказал собеседник агентства, добавив, что с учетом даты ликвидации пожара во Фрязино экспертиза может продлиться еще две недели.
Он отметил, что если в рамках проводимого расследования понадобятся дополнительные исследования, то срок экспертизы будет продлен.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски.
По данным СК
, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.